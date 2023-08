Viktor Orbán: Trump to człowiek, który może ocalić Zachód i całą ludzkość

- Nadzieja, że Ukraina pokona Rosję, to nie tylko nieporozumienie. To jest kłamstwo. To niemożliwe - ocenił węgierski premier.



Zapytany, co by zrobił, gdyby był prezydentem USA Joe Bidenem, Orbán powiedział: - Oddzwoniłbym do Trumpa! Można go krytykować z wielu powodów, ale najlepsza polityka zagraniczna ostatnich kilkudziesięciu lat należy do niego. Nie zainicjował żadnej nowej wojny, dobrze traktował Koreańczyków z Północy, Rosję, a nawet Chińczyków… i gdyby był prezydentem w momencie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Rosjanie by nie uderzyli - twierdzi węgierski polityk. - Trump to człowiek, który może ocalić Zachód i całą ludzkość - podsumował.



W tym samym wywiadzie Orbán oświadczył także, że jakikolwiek atak na gazociąg TurkStream uzna za akt terroryzmu.

Wcześniej minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó skarżył się, że zwolennicy „zawieszenia broni” na Ukrainie są określani jako agenci Rosji.

MSZ reaguje: Ukraina nie handluje swoimi terytoriami

W odpowiedzi rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko napisał na Facebooku, że Ministerstwo „zaczęło się niepokoić”, ponieważ Orbán od jakiegoś czasu ustawicznie nawołuje do zaprzestania wspierania Ukrainy.

„Nie wiemy, jak jest na Węgrzech, ale Ukraina nie handluje swoimi terytoriami ani suwerennością. Świat też nie będzie handlował. Rosyjscy przywódcy, niezależnie od liczby zatrudnionych przez nią obrońców publicznych, nieuchronnie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za wszystkie krzywdę wyrządzoną Ukraińcom” – podkreślił Ołeh Nikołenko.