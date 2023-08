Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 553 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 29 na 30 sierpnia Ukraina przeprowadziła zmasowany atak dronów na Centralny Okręg Federalny w Rosji.

Według rzeczniczki rosyjskiego MSZ Marii Zacharowej, władze ukraińskie wpędziły się w ślepy zaułek, postępując zgodnie ze scenariuszem Zachodu.

Reklama

- Atak dronów na Rosję jest agonią reżimu w Kijowie. Tępa nienawiść i złośliwość, a także brak jakichkolwiek perspektyw na własny rozwój, stawianie na rozwój według zachodniego scenariusza – wszystko to doprowadziło do tej działalności terrorystycznej. Oczywiście nie ma innych opcji. Przyszpilili ich do ściany i sami na nią wjechali – powiedziała Zacharowa.

W odprawie dla dziennikarzy rzeczniczka Maria Zacharowa powiedziała, że drony, których część uderzyła w bazę lotniczą w Pskowie, 600 km od Ukrainy, nie byłyby w stanie pokonać takich odległości bez informacji z krajów zachodnich.

Zmasowany atak ukraińskich dronów

We wtorek w nocy gubernator obwodu briańskiego Aleksander Bogomaz poinformował, że nad Briańskiem zestrzelono trzy ukraińskie drony. Kolejny dron został zniszczony przez siły obrony powietrznej nad miastem rankiem 30 sierpnia.