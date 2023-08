Ukraińcy i Rosjanie wymieniają cios za cios. Kijów uderza coraz dalej

Ataki na stolicę odczuli nawet na południu kraju, na lotnisku w Rostowie. Tam przywieziono w piątek rano kilkudziesięciu rannych rosyjskich żołnierzy na noszach i porzucono na płycie lotniska na cały dzień, pod palącym słońcem. „O 9 rano nas przywieźli tutaj. Zakazano lotów do Moskwy, dlatego że tam atak dronów był. (…) Żadnego jedzenia, wodę dopiero niedawno przywieźli, taki stosunek do nas jak do bydła. My, to jest ci którzy mogą chodzić jeszcze jakoś dajemy sobie radę, ale leżący (na noszach) bardzo cierpią” – mówił żołnierz, który zrobił krótkie nagranie z rannymi i umieścił w internecie.

Na przedmieściach

Jeden ukraiński pociski Rosjanie zlikwidowali z dala od lotnisk, na zachodnich krańcach Moskwy. Nie wiadomo, co było jego celem, wokół miasta jest bardzo dużo obiektów wojskowych albo fabryk zbrojeniowych. Ale w chwili zestrzelenia leciał wzdłuż rzeki Moskwa a od Kremla dzieliło go ok. 8,5 kilometra, od siedziby rosyjskiego rządu – ok. 5 km. W drugą stronę, ok. 20 kilometrów na zachód od miejsca gdzie upadł znajduje się rezydencja prezydenta Władimira Putina.

Przy tym w oficjalnych komunikatach poinformowano, że został on „przechwycony przez środki walki radioelektronicznej”, ale mieszkańcy słyszeli wybuch, jakby został zestrzelony. Władze zapewniają jednak, że „nie ma ofiar i żadnych zniszczeń”.

W rezultacie ataków na centralnych placach Moskwy pojawiły się patrole policji z bronią przeciw dronom. Zazwyczaj ma ona formę karabinu (z niebywale szeroką lufą) i służy do blokowania sygnałów GPS w dronach. Wcześniej, w czasie świąt w maju (1 i 9) władze próbowały mobilizować do wykrywania nadlatujących dronów pracowników budżetówki, którzy mieli patrolować miasto przez całą dobę wypatrywać nadlatujących maszyn.