Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 533 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. 10 sierpnia nad ranem Rosjanie zestrzelili dwa drony zmierzające w stronę Moskwy.

Prośba – która obejmuje ponad 13 miliardów dolarów pomocy w zakresie bezpieczeństwa i 7,3 miliarda dolarów na pomoc gospodarczą i humanitarną dla Ukrainy – rozpoczyna potencjalną bitwę z Republikanami w Kongresie, z których niektórzy wyrażają sceptycyzm co do zapewnienia Ukrainie dodatkowych pieniędzy.

Ponieważ kontrofensywa trwa, a perspektywy szybkiego zakończenia wojny wydają się nikłe, finansowanie będzie dowodem na to, czy wsparcie USA dla Ukrainy może być trwałe - pisze CNN.



"Osłoda" dla republikanów

Nowa prośba o finansowanie, z którą Biden wystąpi w czwartek, zostanie połączona z prośbą o 12 miliardów dolarów na nowe fundusze na pomoc w przypadku katastrof. Potencjalnie ma to być "osłoda" dla sceptycznych Republikanów, którzy wyrazili zaniepokojenie zatwierdzeniem większej pomocy dla Ukrainy.

Wniosek do Kongresu obejmuje również 3,3 miliarda dolarów przeznaczone na sfinansowanie infrastruktury w krajach dotkniętych rosyjską inwazją, co ma być próbą zapobieżenia występowanie przez nie o pożyczki do Chin. I kolejne 4 miliardy dolarów na finansowanie bezpieczeństwa granic.