Prowokacje najemników Prigożyna przy polskiej granicy?

NBC News, powołując się na źródło na Kremlu przekonuje, że Władimir Putin rozważa czy nie pojawić się osobiście na szczycie G20, który odbędzie się 9-10 września w stolicy Indii, New Delhi. Gdyby Putin przyjechał na szczyt byłaby to pierwsza okazja do spotkania się przez niego na żywo z przywódcami państw Zachodu od momentu wybuchu wojny na Ukrainie.