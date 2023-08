Z Białorusi wyleciało dziewięć rosyjskich myśliwców i ostatni helikopter

Helikopter skierował się na wschód i wyleciał z Republiki Białoruś do Federacji Rosyjskiej na lotnisko Seszcza, gdzie mieści się baza lotnicza podległa dowództwu Lotnictwa Transportowego.

Chociaż Białoruś, mimo obaw wyrażanych przez Zachód, nie dała się wciągnąć do aktywnych działań wojennych przeciwko Ukrainie, to udostępniła Moskwie swoje terytorium i do przeprowadzania stamtąd ostrzałów zaatakowanego kraju, i do ćwiczeń wojskowych.



Na przełomie 2022 i 2023 roku na Białoruś dotarły rosyjskie oddziały składające się z poborowych, zaciągniętych do wojska na mocy ogłoszonej przez Putina we wrześniu "częściowej mobilizacji".



Rosja przerzuciła na Białorus także sprzęt, na którym poborowi się szkolili.