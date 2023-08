8-latek chciał być superbohaterem. Pozwolił, by ugryzła go czarna wdowa

Pochodzący z Boliwii ośmioletni chłopiec, chcąc upodobnić się do swojego idola – superbohatera Spider-Mana – położył na swojej dłoni czarną wdowę i sprowokował pająka, by go ukąsił. Dziecko trafiło do szpitala.