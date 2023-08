CNN jest w posiadaniu nagrania, które pokazuje bezzałogowego drona morskiego zbliżającego się do statku, który wydaje się być rosyjskim okrętem wojennym widzianym w porcie Noworosyjsk. 36-sekundowe wideo, nagrane z samego drona morskiego, pokazuje, jak zbliża się nocą do statku. Film kończy się, gdy dron dociera do statku.

Na kanałach telegramów rosyjskich blogerów wojennych pojawiło się wideo przedstawiające statek holowany i przechylający się na burtę.

Rosja twierdzi, że atak dronów został odparty

Rosyjskie Ministerstwo Obrony wcześniej oficjalnie potwierdziło informację o ataku dronów morskich na Noworosyjsk, stwierdziło jednak, że „w trakcie odpierania ataku bezzałogowe łodzie zostały wykryte i zniszczone ogniem ze standardowego uzbrojenia rosyjskich okrętów”.