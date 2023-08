Cyberbezpieczeństwo farm wiatrowych to temat rzadko spotykany w przestrzeni publicznej. Tymczasem zwiększająca się liczba farm wiatrowych w Polsce przynosi nowe wyzwania w zakresie ich cyberbezpieczeństwa. Na całym świecie lądowe i morskie farmy wiatrowe są atakowane przez cyberprzestępców, co potwierdza np. szereg głośnych cyberataków wymierzonych w farmy wiatrowe, który miał miejsce w pierwszej połowie 2022 r., kiedy to celami ataków stały się takie firmy jak: Enercon GmbH, Nordex SE i Deutsche Windtechnik AG. Jednocześnie cyberataki stają się nie tylko coraz częstsze, ale też bardziej wyrafinowane. Koncentrują się na destabilizacji procesów produkcji energii. Biorąc pod uwagę, że wiatr stanowi trzecią siłę energetyczną w Polsce, po elektrowniach konwencjonalnych i fotowoltaice, ważne jest, aby temat cyberbezpieczeństwa farm wiatrowych zaistniał w świadomości społecznej.