Wojna w Ukrainie. Walka o morze i porty

Na wieść o zbombardowaniu Izmaiłu i znacznym uszkodzeniu jego infrastruktury cena zboża na giełdach gwałtownie podskoczyła. Na najważniejszej amerykańskiej, w Chicago, o 4 proc., w sumie wraz z innymi miejscami sprzedaży pszenica o 4,9 proc., a kukurydza o 3,2 proc. W ciągu dnia ceny zaczęły spadać.

– Gdy celem stają się cywilne porty, gdy terroryści świadomie niszczą nawet elewatory (zbożowe), to jest to zagrożenie dla wszystkich na wszystkich kontynentach. Rosję można i trzeba powstrzymać – mówił o ostatnich atakach prezydent Wołodymyr Zełenski.

Turecki pośrednik

„Ceny, które spadły o 23 proc. w trakcie obowiązywania «umowy zbożowej», podskoczyły o 15 proc . w ciągu ostatnich dwóch tygodni” – miał powiedzieć Władimirowi Putinowi turecki przywódca Recep Erdogan w trakcie środowej rozmowy telefonicznej. Erdogan próbuje doprowadzić do spotkania z Putinem, by wynegocjować przedłużenie umowy. Na razie zaprosił go do odwiedzenia Turcji w sierpniu.

„W czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej nie należy podejmować działań, które mogłyby doprowadzić do eskalacji napięcia” – przestrzegał Turek Putina prawdopodobnie przed atakowaniem statków na międzynarodowych wodach morskich. Po rozpoczęciu rosyjskiego ostrzału ukraińskich portów Ankarę namawiano, by jej marynarka wojenna podjęła się konwojowania statków płynących do tych portów. Po stratach zadanych Rosjanom przez Ukraińców flota turecka na Morzu Czarnym jest silniejsza od rosyjskiej, a ponadto Turcja należy do NATO. Ale Erdogan nie podjął rozmów, za to próbuje namówić Putina do ustępstw.

Amerykańska przedstawicielka w ONZ Linda Thomas-Greenfield informowała o sugestiach rosyjskich dyplomatów, jakoby gotowych do kontynuowania umowy. Ale z każdym rosyjskim atakiem infrastruktura ukraińskich portów jest coraz bardziej zniszczona i nie wiadomo, czy będą one w stanie podjąć pracę, gdyby udało się porozumienie przedłużyć.