Wojna w Ukrainie. Walki w powietrzu zamiast na ziemi

Ale nie oddał on nawet jednego strzału podczas trzech ataków, od 24 czerwca. – Dla efektywnego działania tego systemu dron powinien lecieć wyżej, niż znajduje się Pancyr – wyjaśnia ekspert wojskowy Paweł Łuzin. Zupełnie więc nie wiadomo, po co Rosjanie wciągnęli go na dach 13-piętrowego budynku.

– Te aparaty lecą nisko nad ziemią, dlatego czas potrzebny na wykrycie go i reakcję obsługi środków obrony przeciwlotniczej jest bardzo ograniczony. To znaczy, należy go wykryć, przekazać informację do obsługi środków niszczenia, a ta dosłownie w kilka sekund musi ich użyć – wyjaśnia Romanenko.

Niewidzialny dron Bóbr

Według niepotwierdzonych informacji dron, który nadleciał we wtorek, próbowano też zestrzelić przy pomocy najnowszego rosyjskiego kompleksu przeciwlotniczego S-400, ale się nie udało. Ten system rozmieszczono z kolei na odległych przedmieściach Moskwy lub w parkach w mieście.

– W czasie poprzednich ataków (w większości nieudanych – red.) Ukraińcy dokładnie zbadali lokalizację środków rosyjskiej obrony, ich możliwości i taktykę działania. No, a teraz to wykorzystują – wyjaśnia analityk Kiriłł Michajłow.

Moscow City, centrum biznesowo-ministerialne rosyjskiej stolicy, po ataku dronów 1 sierpnia Alexander NEMENOV/AFP

Najnowsze ukraińskie drony mają coraz więcej elementów wykonanych w technologii „stealth”, czyli utrudniającej wykrycie przez radary (głównie z tworzyw węglowych). Ponadto atakujący wykorzystują bardziej skomplikowane trasy dolatywania do celu. Wraz z nocnym atakiem w niedzielę na Moskwę Ukraińcy uderzyli też – już po raz drugi – w most Czongarski, łączący Krym ze stałym lądem nad zatoką zwaną Siwasz. Pociski wystrzelone z okolic Krzywego Rogu (wprost na północ od półwyspu) poleciały na zachód, nad obwód odeski, i dopiero stamtąd skręciły na Krym.