Trójząb zamiast sierpa z młotem. Ukraina pozbywa się wszystkiego, co związane z Rosją

Prace ruszyły w niedzielę. Złoty sierp i młot na tle kuli ziemskiej w promieniach wschodzącego słońca i w obramowaniu z kłosów będzie demontowany częściami. Pomnik zmieni też nazwę – na Ukraina Matka. Resort kultury chce zdążyć przed obchodzonym 24 sierpnia Dniem Niepodległości.

– Ten monument otrzymuje dzisiaj drugie życie. Dlaczego teraz? Dlatego że teraz, podczas pełnoskalowej agresji, ten monument dla kijowian, Ukraińców, którzy mieszkają w Kijowie i walczą z wrogiem, ma już inne znaczenie. To symbol trwałości i niezłomności narodu ukraińskiego – tłumaczył w ukraińskich mediach Jurij Sawczuk, dyrektor leżącego tuż pod pomnikiem muzeum.

Nie obeszło się bez kontrowersji. Resort kultury stwierdził, że stal nierdzewną na nowe godło zakupi w jednym z europejskich krajów. Tuż po tym największy ukraiński producent Zaporiżstal oświadczył, że proponował ministerstwu materiał za darmo i nawet zadeklarował chęć sfinansowania projektu.

Resort tłumaczył się, że stal ukraińskiego producenta „nie odpowiada normom”, mimo że w 1981 pomnik wykonano z dokładnie takiego samego materiału. Stanęło na zagranicznym dostawcy, a koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 28 mln hrywien (równowartość ponad 3 mln złotych). Ministerstwo Kultury przekonywało jednak, że środki pochodzą nie z budżetu, ale od „prywatnych darczyńców”.

Bez ulicy Gagarina

– Zmiana godła na pomniku odbywa się pod presją społeczną. Były petycje w tej sprawie do prezydenta, zbierano podpisy. Ale ze sprawą zwlekano, bo to kosztuje. Gdy resort kultury znalazł na to pieniądze, pojawili się krytycy, którzy twierdzili, że w czasach wojny nie warto wydawać środków na takie symboliczne sprawy. Tak że sprawa jest dość kontrowersyjna – mówi „Rzeczpospolitej” Wołodymyr Fesenko, czołowy ukraiński politolog i publicysta.