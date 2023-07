Pilnie strzeżona tajemnica Ukrainy. W tajnej bazie testowane są drony morskie

Ewidentnie niezgodny z Konstytucją był przepis, który na początku stanu epidemicznego nakazywał a potem zezwalał Przewodniczącemu Wydziału w NSA kierowanie skarg w sprawach podatkowych na rozprawy niejawne. Sąd bez udziału stron to jawna kpina z podstawowego obywatelskiego prawa jakim jest prawo do sądu. Z udziału w rozprawie zrezygnować może obywatel, ale nikt nie może pozbawiać go tego prawa. Jednak stan epidemiczny minął, a NSA dalej korzysta z przepisów, które już nie obowiązują i wiele spraw, pomimo wyraźnych sprzeciwów skarżących, kierowanych jest na posiedzenia niejawne.