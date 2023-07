Wołodymyr Zełenski: Rosja zaatakuje system energetyczny Ukrainy

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 522 24 lutego 2022 roku Rosja uderzyła na Ukrainę. Rosja nie przedłużyła tzw. umowy zbożowej dot. Morza Czarnego i próbuje kupić poparcie krajów Afryki obietnicą darmowych dostaw. "Nie chcemy jałmużny" - odpowiada Putinowi prezydent RPA.

W niedzielę premier Ukrainy Denys Szmyhal oświadczył, że stan przygotowania do sezonu grzewczego na Ukrainie wynosi obecnie 60 proc. Polityk dodał, że w ukraińskich magazynach gromadzony jest gaz, a planowane zapasy węgla mają wynieść 1,8 mln ton.

Reklama

W wyniku rosyjskich ataków przeprowadzonych za pomocą rakiet i dronów poprzedniej zimy uszkodzone zostało prawie 40 proc. ukraińskiego systemu energetycznego. Według władz w Kijowie, były to celowe ataki wymierzone w ludność cywilną i zbrodnia wojenna. Moskwa twierdziła, że przeprowadzała ataki na obiekty infrastruktury, by zmniejszyć zdolność Ukrainy do prowadzenia walk.

Wołodymyr Zełenski: Zimą Rosjanie będą próbowali powtórzyć terror

Gdy przyszło ocieplenie, liczba ataków na obiekty infrastruktury energetycznej na Ukrainie zmalała, a Rosjanie uderzali w inne cele. W niedzielę podczas wizyty w mieście Iwano-Frankiwsk na zachodzie Ukrainy prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że spodziewa się kolejnych ataków na sektor energetyczny.