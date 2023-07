„Naszemu przeciwnikowi nie udaje się odnieść sukcesu w kontranatarciu. Znaczy, potrzebne mu są zwycięstwa w sferze informacyjnej. Choćby dęte i irracjonalne” – podsumował ostatni atak były premier i prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew.

Ale ukraiński atak na Moskwę był zapowiadaną wcześniej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego zemstą za niszczenie Odessy. Jak też próbą odciągnięcia z frontu rosyjskich środków obrony przeciwlotniczej i skierowania ich do stolicy. „Drony-kamikadze po raz kolejny przelatują spokojnie pod rosyjskim niebem, dolatują prawie do centrum Moskwy, a obrona przeciwlotnicza zaczyna z nimi walczyć w chwili, gdy należy już używać środków podręcznych, łącznie z karabinami” – stwierdził jeden z rosyjskich analityków wojskowych, zdziwiony – jak i pozostali – dlaczego ukraińskie drony tak łatwo docierają do stolicy.

Wojna o zboże

Podobnie jednak postępują Rosjanie, którzy od 18 lipca co noc atakują ukraińskie porty nad Morzem Czarnym. Oni z kolei chcą odciągnąć ukraińską obronę przeciwlotniczą z Kijowa, do którego od miesięcy nie mogą przebić się rosyjskie rakiety.

Jednocześnie jednak rosyjska armia systematycznie niszczy ukraińską infrastrukturę portową, próbując uniemożliwić eksport zboża. Rakiety spadają też na magazyny zbożowe, ostatnio trafiono takie w Odessie. Jeszcze w ubiegłym tygodniu Kreml chciał zablokować ruch statków do Ukrainy, grożąc, że każdy będzie uznawany za przewożący broń i będzie celem ataku. W odpowiedzi Kijów to samo ogłosił o statkach płynących do czarnomorskich portów Rosji.

Straty Moskwy z powodu ewentualnego załamania handlu przez Morze Czarne byłyby kilkakrotnie większe od ukraińskich. Z czarnomorskich terminali odpływają między innymi tankowce z ropą naftową dla Indii, obecnie największego jej importera. Rosyjski przedstawiciel przy ONZ ogłosił, że Kreml nigdy nie groził atakami na cywilne statki. Za to natychmiast rozpoczęła się ofensywa powietrzna przeciw portom Ukrainy.

Dziedzictwo świata

Jej ofiarami stały się słabo bronione miasta. W Odessie, w niedzielnym ataku rakietowym ukraińskiej obronie nie udało się zestrzelić nawet połowy atakujących rakiet. Poza portem spadły one na historyczne centrum miasta, uszkadzając 29 budynków z XIX i początku XX wieku oraz niszcząc największą prawosławną świątynię miasta, sobór Przemienienia Pańskiego.