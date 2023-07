W marcu Organizacja Narodów Zjednoczonych stwierdziła, że ​​zebrała wiarygodne raporty, że siły rosyjskie użyły amunicji kasetowej na obszarach zamieszkałych co najmniej 24 razy. Dochodzenie CNN w zeszłym roku wykazało, że Kreml wystrzelił 11 rakiet kasetowych na Charków, drugie co do wielkości miasto Ukrainy, podczas pierwszych dni wojny.

W reakcji na decyzję prezydenta Bidena o dostarczeniu Ukrainie amunicji kasetowej, prezydent Putin zagroził, że Moskwa ma zapasy amunicji kasetowej i rozważy użycie jej przeciwko Ukrainie.