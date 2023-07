Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii, w swoim najnowszym raporcie na temat sytuacji na ukraińskich frontach podaje, że "jest mało prawdopodobne, by jakikolwiek czołg T-14 Armata, który zostanie wysłany na Ukrainę, spełniał standardy jakie wyznacza się dla nowego sprzętu, by uznać, że osiągnął on gotowość bojową.