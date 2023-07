Gen. Milley wyraził przekonanie, że działania kontrofensywne podejmowane przez Ukrainę będą powolne.



- Sądzę, że przed nami dużo walki i pozostanę przy tym, co mówiłem wcześniej: to będzie trwało długo. To będzie ciężkie. To będzie krwawe - stwierdził.

Konflikty na papierze są inne niż te w rzeczywistości Gen. Mark Milley, przewodniczący Połączonego Kolegium Szefów Sztabów

Władze w Kijowie podkreślają, że celowo nie pospieszają armii w jej działaniach, aby uniknąć wysokich strat przy próbach sforsowania linii obronnych i pól minowych postawionych przez Rosjan. Celem ukraińskiej armii ma być obecnie zadanie Rosjanom jak największych strat i zakłócenie dostaw dla rosyjskiej armii.

Amerykański generał o kontrofensywie: Wojna jest nieprzewidywalna

W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia, że po sześciu tygodniach ukraińskiej kontrofensywy, Rosjanie podjęli własne działania zaczepne w rejonie Kupiańska. Wiceminister obrony Ukrainy, Hanna Malar twierdzi jednak, że na tym odcinku inicjatywę przejęli już Ukraińcy.



Gen. Milley mówił dziennikarzom, że różnego rodzaju gry wojenne poprzedzające kontrofensywę wskazywały na różny zakres ukraińskich sukcesów, ale "konflikty na papierze są inne niż te w rzeczywistości", gdy trzeba mierzyć się z "polami minowymi, drutem kolczastym i rosyjskimi okopami".