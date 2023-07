Według głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy Walerija Załużnego, Ukraina potrzebuje specjalnego sprzętu do zdalnego rozminowywania. W wywiadzie dla WP powiedział, że Ukraina korzysta z systemów M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC) dostarczonych przez USA, ale "są one również niszczone", dlatego "potrzebujemy ich dużo".

Wysoki rangą ukraiński urzędnik, który rozmawiał z "Washington Post" pod warunkiem zachowania anonimowości, powiedział, że Kijów otrzymał mniej niż 15 proc. sprzętu do rozminowywania i inżynierii, w tym MICLIC, o który prosił zachodnich partnerów przed kontrofensywą. Część tego sprzętu dotarła dopiero w zeszłym tygodniu.

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow i Załużny powiedzieli "WP", że poinformowali swoich zachodnich partnerów, że pilnie potrzebują więcej systemów do rozminowywania.

- Pola minowe są jednym z problemów, które z pewnością wpływają na tempo ofensywy. Jest to problem, który widzimy. Czy można było go rozwiązać szybciej? Tak, można było go rozwiązać. Jak można było go rozwiązać? Generał Milley (przewodniczący Połączonych Szefów Sztabów USA Mark Milley - red.) wie. Inną kwestią jest to, czy on może pomóc? Nie wiem - powiedział Załużny.

Amerykańscy urzędnicy powiedzieli "WP", że dostarczyli Ukrainie niemal cały sprzęt, o który prosiła przed kontrofensywą. Urzędnicy podkreślili, że nie zawsze jest możliwe dostarczenie takiej ilości, o jaką prosi Ukraina.