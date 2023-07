"NYT": Na początku ofensywy Ukraina mogła stracić nawet 20 proc. ciężkiego sprzętu

Amerykański dziennik "The New York Times" donosi, że w pierwszym etapie kontrofensywy Siły Zbrojne Ukrainy mogą stracić do 20 proc. ciężkiego sprzętu, w tym czołgów i pojazdów opancerzonych dostarczanych Ukrainie przez państwa zachodnie.