W rosyjskim ostrzale zginęła nagradzana ukraińska pisarka Wiktora Amelina

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosja twierdzi, że w ataku na Kramatorsk zginęło dwóch ukraińskich generałów Ministerstwo Obrony Rosji oświadczyło, że w wyniku rakietowego uderzenia na Kramatorsk zginęło dwóch ukraińskich generałów i kilkudziesięciu oficerów. Strona ukraińska podała, że zginęło 12 osób, w tym nastolatki.

Amelina była znaną młodą pisarką, która dokumentowała zbrodnie wojenne dokonane przez Rosjan od 2022 roku. Zaczęła również pracować z dziećmi w pobliżu linii frontu.

Wkrótce do sprzedaży ma trafić jej książka "War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War" (Dziennik wojny i pokoju: Patrząc na kobiety patrzące na wojnę - ang.)

W jednym z wpisów na Twitterze widać pisarkę na tle zniszczonego budynku. Jestem ukraińską pisarką. Na torbie mam portrety wielkich ukraińskich poetów. Wygląda na to, że powinnam robić zdjęcia książek, sztuki i mojego małego synka. Ale dokumentuję zbrodnie wojenne Rosji i słucham odgłosów ostrzału, a nie wierszy. Dlaczego?" - pisała w czerwcu ubiegłego roku.

Prezydent Wołodymyr Zełenski informował, że Rosjanie do ataku wykorzystali pocisk z systemu S-300. W ataku rannych zostało ponad 60 cywilów. Organizacje praw człowieka nazwały ten atak kolejną zbrodnią wojenną.