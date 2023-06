Szef MSZ Rosji przywołał też słowa szefa dyplomacji UE, Josepa Borrella, który mówił, iż Zachód zachowuje się słusznie uzbrajając Ukrainę i wezwał do zwiększenia dostaw broni do Kijowa. - To pośrednie, ale bardzo jasne, wprost uznanie, kto walczy z kim - stwierdził.

Zachód dostarcza broń Ukrainie, by ta była w stanie odeprzeć niesprowokowaną rosyjską agresję.

Rosja nie przedłuży porozumienia zbożowego? Siergiej Ławrow "nie widzi argumentów"

Ławrow mówił też o wygasającym 17 lipca porozumieniu zbożowym - układzie z 22 lipca 2022 roku, który odblokował szlak przez Morze Czarne dla ukraińskiego zboża. Zdaniem Ławrowa koniec obowiązywania porozumienia (nastąpi, jeśli Rosja nie zgodzi się na jego przedłużenie), nie wpłynie na eksport rosyjskich produktów rolnych. - Nasi partnerzy, jestem pewien, nie ucierpią - stwierdził.

Czytaj więcej Rolnictwo Polska tonie w zbożu. Minister rolnictwa poda się do dymisji? Nawet 9,6 mln ton wynoszą zapasy zboża w Polsce. Zaraz po żniwach, które zapowiadają się dobrze, nasz rynek może zalać nowa fala plonów z Ukrainy. Czy minister rolnictwa Robert Telus poda się do dymisji zgodnie z wcześniejszą deklaracją?

- Nie rozumiem, dlaczego powinniśmy kontynuować to porozumienie, ponieważ, jak powiedziałem, stało się one komercyjnym jeśli chodzi o ukraińskie zboże - mówił też Ławrow przekonując, że tylko 2,5 proc. zboża eksportowanego przez Ukrainę szlakiem przez Morze Czarne trafia do najuboższych państw świata. ONZ wielokrotnie podkreślała jednak, że porty, do których docierają statki wypływające z Ukrainy, w tym wiele portów na Zachodzie często nie są docelowym miejscem, do którego trafia ukraińskie zboże.