Jim Risch pytany o to, jak bardzo prawdopodobne jest przekazanie pocisków ATACMS Ukrainie odparł, że "od początku mówił, aby dać Ukrainie wszystko co strzela i nie jest bronią atomową".

- Każda inna broń powinna być dostępna dla Ukraińców. Niezależnie od tego czy są to myśliwce F-16, czy pociski ATACMS, wszystko co mamy. Oczywiście potrzeba czasu, ale nadal będziemy wywierać presję na administrację Joe Bidena (...). ATACMS to dobra broń, Ukraina powinna ją dostać i powinno się to stać tak szybko, jak to możliwe - stwierdził senator Partii Republikańskiej.

Dlaczego senator Jim Risch zablokował sprzedaż broni Węgrom?

Risch wyjaśnił też, że zablokował sprzedaż Węgrom broni wartej 735 mln dolarów - m.in. 24 zestawów HIMARS i ponad 100 pocisków do nich, ponieważ Węgry nie zatwierdziły jak dotąd wniosku Szwecji o członkostwo w NATO.

Obecnie Węgry opóźniają akcesję Szwecji do NATO. Mam poważne zastrzeżenia wobec krajów, które nie zachowują się jak sojusznicy Jim Risch, senator Partii Republikańskiej

- NATO jest najsilniejszym sojuszem wojskowym w historii świata. Łączą nas wspólne wartości i wspólne pragnienie stawienia oporu Rosji. Jedną z najważniejszych kwestii jest wspieranie możliwości NATO, w szczególności, w odniesieniu do rozszerzania (Sojuszu) o kraje, które chcą dołączyć do sojuszu. (...) Obecnie Węgry opóźniają akcesję Szwecji do NATO. Mam poważne zastrzeżenia wobec krajów, które nie zachowują się jak sojusznicy. Jeśli chcą być sojusznikami, jeśli chcą należeć do Sojuszu, muszą zachowywać się jak sojusznicy. Kiedy reszta sojuszu chce coś zrobić, Węgry muszą wesprzeć tę chęć - stwierdził.



Senator dodał też, że Węgry nie mogą obejść jego weta w sprawie sprzedaży broni. - Jest czterech przedstawicieli Kongresu (współprzewodniczący komisji ds. stosunków międzynarodowych Senatu i Izby Reprezentantów), którzy mają prawo wstrzymania porozumień ws. sprzedaży amerykańskiej broni. Jeśli jeden z nas zdecyduje się opóźnić zawarcie takiej umowy, nie można tego obejść - wyjaśnił.