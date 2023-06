Think tank: Władimir Putin ocenił, że nie może teraz wyeliminować Jewgienija Prigożyna

Jewgienij Prigożyn będzie oskarżony o korupcję?

Think tank dodaje, że w sferze retoryki Putin oddziela Prigożyna od Grupy Wagnera i celowo pozbawia Prigożyna miana podmiotu finansującego wagnerowców, by podważyć rolę Prigożyna w Grupie Wagnera. Kreml rozpoczął przy tym kampanię informacyjną, by zachęcić żołnierzy Wagnera do podpisania kontraktów z Ministerstwem Obrony.

"Celowe dążenie do odseparowania Prigożyna od Grupy Wagnera ma prawdopodobnie na celu stworzenie warunków informacyjnych, by Kreml mógł oskarżyć Prigożyna o korupcję lub spiskowanie z Ukrainą czy Zachodem" - czytamy w analizie ISW. Zdaniem instytutu, Putin prawdopodobnie chce oskarżyć Prigożyna o te same grzechy, na krytyce których szef wagnerowców zbudował swoją pozycję.

"Putin prawdopodobnie zdecydował, że nie może bezpośrednio wyeliminować Prigożyna bez uczynienia go teraz męczennikiem" - czytamy. ISW dodaje, że część rosyjskiego społeczeństwa i żołnierzy wciąż popiera Prigożyna, który domagał się zmian w rosyjskim dowództwie wojskowym, oskarżając resort obrony o złe traktowanie walczących żołnierzy, co, zdaniem think tanku, spotykało się z życzliwym przyjęciem ze strony wojskowych i ich rodzin, rozczarowanych mobilizacją, ofiarami, kłopotami z logistyką oraz dużymi stratami w ludziach przy braku wymiernych korzyści.

Zdaniem ISW, Kreml prawdopodobnie nadal będzie atakował osobę Prigożyna, by zniszczyć poparcie, jakim cieszy się szef Grupy Wagnera oraz jego potęgę finansową, a także by zniechęcić wagnerowców od podążania za swoim szefem na Białoruś.