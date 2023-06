Najemnicy Grupy Wagnera rzucają wyzwanie Kremlowi

Jednak na froncie (a właściwie na jego zapleczu) cały czas znajdują się oddziały najemników, co w razie zaostrzenia konfliktu może sprowadzić na rosyjską armię duże kłopoty. Są co prawda mocno przetrzebione po walkach o Bachmut (z którego wycofały się na początku czerwca), ale nadal stanowią poważną siłę bojową. Nikt jednak nie wie, ilu ludzi liczą. Amerykański wywiad jeszcze wczesną wiosną szacował, że we wszystkich „oddziałach ochotniczych” jest ok. 6 tys. ludzi. Sam Prigożyn przyznał, że w czasie wojny stracił 20 tys. zabitych.

Część ekspertów wskazuje, że mocną stroną właściciela najemników jest jego rosnąca popularność w tej części rosyjskiego społeczeństwa, które chce prowadzić wojnę. – Sam z siebie Prigożyn raczej nie jest na tyle mocny, by doprowadzić do wybuchu ludowego buntu (przeciw Kremlowi). Nie może zostać prawdziwym liderem, bo brakuje mu zasobów, w tym finansowych – uważa Irina Borogan, zastępca szefa portalu Agentura.ru.