„Złamawszy chęć Zachodu do prowadzenia agresji ostatecznie my nie tylko uratujemy siebie, ale wyzwolimy świat od ciągnącego się pięć wieków zachodniego ucisku, i uratujemy całą ludzkość” – uważa Karaganow.

Atak atomowy z powodu bezsilności

Z jego wywodów wynika, że wojna na Ukrainie jest nie do wygrania przez Rosję, a to popycha świat w stronę konfliktu atomowego. Rosja w dodatku nie może długo jej prowadzić, a potem „dziesięciolecia reedukować (…) rusofobiczną ludność” Ukrainy, bowiem stoi przed nią konieczność dokonania „ostrego przesunięcia jej duchowego, gospodarczego, wojskowo-politycznego centrum w stronę wschodu Eurazji”.

Dlatego Karaganow stawia przed Kremlem „straszny wybór z moralnego punktu widzenia”.

Czy Rosjanie chcą iść do raju?

On sam nie zajmuje żadnych stanowisk urzędowych, ale na należy do kilku najważniejszych w Rosji think-tanków, również do zainicjowanego przez prezydenta Putina - Klubu Wałdajskiego.

Użycie broni atomowej na samej Ukrainie kilkakrotnie sugerował sam prezydent. Jeszcze w 2018 roku wypowiedział on zaskakujące zdanie: „Nie potrzebujemy świata bez Rosji”. Po czym dodał, że w przypadku konfliktu „nasi wrogowie po prostu zdechną, a my trafimy do raju”.