Powolny początek ukraińskiej kontrofensywy

Kiedy i gdzie

„Spośród 35 brygad, jakie Ukraina przygotowała do kontrofensywy (wg innych analityków od 10 do 20 – red.), dotychczas tylko dwie weszły do walki (w okolicach Wełykej Nowoseliwki – red.): 35. piechoty morskiej i 47. zmechanizowana. Pozostałe, jak 68. Jegierska czy 129. Obrony Terytorialnej, które obecnie wyzwalają wioski, nie są częścią kontrofensywy. One po prostu zajmują miejscowości na skrzydłach posuwającej się do przodu piechoty morskiej” – uważa włoski analityk wojskowy Thomas Teiner.

Według zachodnich ekspertów ukraińska armia już 8 czerwca zaczęła ataki na różnych odcinkach frontu. Ale wszyscy się zgadzają, że to jeszcze nie to oczekiwane główne uderzenie.

– Myślisz, że ukraińska kontrofensywa już się zaczęła? Poczekaj na ich brygady pancerne – żartował były dowódca amerykańskiej armii w Europie gen. Ben Hodges.

– Główny (ukraiński) atak może nastąpić w ciągu kilku dni. Na razie to nadal zwiad walką i próbowanie (rosyjskich linii obrony – red.). Główne ukraińskie siły wciąż są w rezerwie, czekając na wykonanie tego jednego uderzenia – sądzi szef brytyjskiego komitetu parlamentarnego ds. obrony Tobias Ellwood.

„Istnieje ogromna różnica między początkiem ofensywy, a rozpoczęciem głównego ataku w takiej operacji. Ofensywa na pewno się zaczęła (...). Gdy zobaczymy duże, pancerne formacje dołączające do uderzenia, wtedy będziemy wiedzieli, że główny atak się zaczął” – wyjaśnia gen. Hodges.

Bez wątpienia to się stanie. Nie wiadomo jednak kiedy i gdzie. Na razie Ukraińcy badają rosyjską obronę, a obie strony próbują zmusić przeciwnika do wcześniejszego użycia rezerw.