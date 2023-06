Tymczasem resort obrony Rosji w porannym komunikacie podawał, że gen. Gierasimow dowodził żołnierzami "na wysuniętym stanowisku dowodzenia", podczas odpierania "dużej ukraińskiej ofensywy" w południowej części obwodu donieckiego.

Sam Prigożyn często pokazuje się w mundurze ze swoimi najemnikami w pobliżu frontu. Deklaruje też, że chce, aby nazywać go "rzeźnikiem Putina" (a nie "kucharzem Putina" jak nazywa się go ze względu na to, że jego firma zapewniała w przeszłości catering Kremlowi).