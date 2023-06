Sky News: Zdobycie Bachmutu kosztowało Rosjan życie 60 tys. ludzi

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 463 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 31 maja na 1 czerwca Rosja przeprowadziła atak powietrzny na Kijów, w którym zginęły trzy osoby, w tym dwoje dzieci.

Według cytowanego urzędnika, zdobycie Bachmutu prawdopodobnie kosztowało Rosję co najmniej 60 000 ofiar.

Reklama

Urzędnik dodał, że całkowita liczba rosyjskich ofiar przekracza obecnie 200 000 i istnieją oznaki, że Ukraina może rozpocząć kontrofensywę w nadchodzących tygodniach.

Informator zastrzegł, że co do rosyjskich strat są to ostrożne szacunki i podkreślił, że Bachmut, o który obie strony biły się prawie rok, z punktu widzenia strategicznego nie miał większego znaczenia.



Urzędnik relacjonował, że obecnie widać, że siły ukraińskie wycofały się z głównej części miasta.