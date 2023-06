ONZ chce ratować "porozumienie zbożowe". Oferuje ustępstwo na rzecz Rosji

ONZ zaproponowała, by Ukraina, Rosja i Turcja rozpoczęły przygotowania do wznowienia tranzytu rosyjskiego amoniaku przez Ukrainę, co ma pomóc w ocaleniu wygasającego wkrótce "porozumienia zbożowego".