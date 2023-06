Scenariusz dalszej wojny zaczyna pisać Kijów

– Wzmacniają swoje granice, jak tylko mogą, ale nie mają wystarczających sił. Gdy niedawno do obwodu biełgorodzkiego wkroczyli rosyjscy ochotnicy, do walki z nimi wysłano żołnierzy z kompanii, która ochrania pobliskie magazyny pocisków nuklearnych. To pokazuje, że nie mają kim się bronić, bo wszystkich wysłali do Ukrainy. A stamtąd nie mogą wycofać, bo osłabią swoje pozycje – mówi „Rzeczpospolitej” Ołeksij Arestowycz, ukraiński analityk wojskowy i były doradca w biurze prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Tymczasem zastępca dowódcy Legionu „Wolność Rosji”, posługujący się pseudonimem Cesarz, udzielił wywiadu „The Times” i poinformował, że Legion rozpoczął rekrutację Rosjan. Celem, jak twierdzi, ma być atak na Moskwę i „szturm Kremla”.

– Rzeczywistość się zmieniła, w Rosji pojawiła się zbrojna opozycja. Jaki ma potencjał? To zależy od tego, czy całej rosyjskiej opozycji demokratycznej uda się zjednoczyć i stworzyć własny rząd na uchodźstwie, który będzie miał skrzydło zbrojne. Wówczas Rosjanie, którzy nie popierają Putina, mieliby wyraźną alternatywę i mogliby liczyć na poparcie Zachodu – uważa Arestowycz. – Obecnie około 1500 Rosjan czeka na dołączenie do formacji ochotniczych, są weryfikowani, bo Moskwa przysyła też swoich szpiegów. Z tego może urodzić się brygada (3–5 tys. żołnierzy) albo nawet dwie. To już byłaby poważna siła, dobrze wyposażona i uzbrojona. Wszyscy mieliby rosyjskie paszporty – dodaje.

We wtorek Rosjanie w obawie przed kolejnymi atakami od strony Ukrainy wysadzili w powietrze swój odcinek drogi przy pomniku Trzy Siostry postawionym w czasach Związku Radzieckiego na skrzyżowaniu łączącym Białoruś, Rosję i Ukrainę.