Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 457 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Do Wielkiej Brytanii przyleciały kolejne amerykańskie bombowce strategiczne.

Były premier Johnson Boris spotkał się z byłym prezydentem USA Donaldem Trumpem, aby omówić sytuację na Ukrainie. Spotkanie odbyło się w czwartek, podczas wizyty Johnsona w Stanach Zjednoczonych.

Doradca Johnsona powiedział, że politycy spotkali się „w celu omówienia sytuacji na Ukrainie i żywotnego znaczenia ukraińskiego zwycięstwa”. Więcej szczegółów nie podano.

W tym tygodniu Johnson spotkał się również z republikańskimi politykami w Teksasie i byłym sekretarzem stanu administracji Trumpa, Mike'em Pompeo, aby wzmocnić poparcie dla Ukrainy.

Chociaż Trump opisywał wcześniej Borisa Johnsona jako "przyjaciela" i nazywał go "brytyjskim Trumpem", stanowiska obu polityków w sprawie wojny na Ukrainie są skrajnie różne. Johnson wielokrotnie odwiedzał ogarnięty wojną kraj i wzywał Zachód do dostarczania mu jak największej ilości nowoczesnej broni, podczas gdy Trump, w przypadku swojego zwycięstwa w nadchodzących wyborach prezydenckich, odmówił zobowiązania się do wysłania pomocy.