Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 457 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Do Wielkiej Brytanii przyleciały kolejne amerykańskie bombowce strategiczne.

Riabkow wyjaśnił w rozmowie z "International Life", ze w Rosji nie zaszły żadne zmiany co do doktryny wojskowej w zakresie użycia broni atomowej.

Reklama

- Nasi wrogowie cynicznie spekulują w tej kwestii, próbując przypisać nam nieistniejące intencje, by użyć broni atomowej w związku z tym, co dzieje się na Ukrainie. Nie ma żadnych zmian w naszym podejściu do tej złożonej (...) kwestii - powiedział wiceszef MSZ Rosji.

Doktryna wojskowa Federacji Rosyjskiej przewiduje możliwość użycia taktycznej broni jądrowej w przypadku zagrożenia istnienia Federacji Rosyjskiej

Riabkow odwołał się do formuły zawartej w rosyjskiej doktrynie wojskowej, zgodnie z którą użycie broni atomowej jest dopuszczalnym scenariuszem, gdy zagrożone jest istnienie państwa. Dodał, że zapis ten ma pierwszą część, która odnosi się do agresji przeciwko Rosji z użyciem konwencjonalnych sił zbrojnych.