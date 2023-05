Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 455 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy mówi, że Dania rozpocznie szkolenie ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16.

Twórca Grupy Wagnera, która odegrała kluczową rolę w walkach o Bachmut (w sobotę Prigożyn ogłosił zdobycie tego miasta, czego jednak jak dotąd nie potwierdziła oficjalnie strona ukraińska, która twierdzi, że jednostki ukraińskie bronią się jeszcze na południowo-zachodnich krańcach Bachmutu), zaatakował też ministra obrony, Siergieja Szojgu, deklarując jednocześnie wierność prezydentowi Rosji, Władimirowi Putinowi i miłość do ojczyzny.

Prigożyn przyznał, że w Rosji jest "optymistyczne" przekonanie, iż Zachód zmęczy się wojna, a Chiny doprowadzą do porozumienia pokojowego, ale - jak dodał - on w to nie wierzy.



Twórca Grupy Wagnera stwierdził następnie, że w rzeczywistości Ukraińcy przygotowują się do kontrofensywy, której celem jest powrót Ukrainy do granic z 2014 roku (a więc przed nielegalną aneksją Krymu przez Rosję - red.). Prigożyn ostrzegł, że Ukraińcy chcą okrążyć zgrupowanie rosyjskie w Bachmucie, a ich kontrofensywa skupi się na wschodzie Ukrainy i ataku na Krym.