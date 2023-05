- Jeśli mówimy o tym, co Kaczyński zaprezentował w ciągu weekendu – to są oczywistości. Brak waloryzacji 500+ od dwóch lat to było okradanie ludzi z pieniędzy - powiedział w rozmowie z Radiem ZET Adrian Zandberg. Zdaniem polityka "propozycja waloryzacji to sprzątanie tego, co PiS nabrudził”.