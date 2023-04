Rosja ma problemy z produkcją nowej broni. Może mieć wystarczającą ilość starszej

Zachodni urzędnicy zauważyli, że na Ukrainie Rosjanie zaczęli wprowadzać do walki czołgi T-55, które były produkowane krótko po II wojnie światowej.

Jedna fabryka czołgów, UralVagonZavod, może wyprodukować około 20 czołgów miesięcznie, ale Rosja traci średnio prawie 150 czołgów wszystkich typów na Ukrainie każdego miesiąca.

Z raportu CSIS wynika również, że Rosjanie muszą remontować i oddawać do użytku swoje kilkudziesięcioletnie czołgi, ponieważ nie ma środków na budowę nowych, a zachodnie sankcje uniemożliwiają jej pozyskiwanie części i narzędzi potrzebnych do złożenia nowoczesnego czołgu.

Sankcje ograniczyły rosyjski dostęp do systemów optycznych - potrzebnych artylerzystom do określania celów. Przed wojną w kwestii optyki Rosjanie polegali na imporcie z Francji.

Rosja jest obecnie zmuszona do umieszczania starszych, mniej zaawansowanych celowników w nawet najnowocześniejszych czołgach, co powoduje ograniczenie zasięgu do dwóch kilometrów.