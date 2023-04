Czytaj więcej Konflikty zbrojne Na Kremlu "Biali" walczą z "Czerwonymi"? Analiza think tanku Były rosyjski oficer, były funkcjonariusz FSB, nacjonalista i wpływowy obecnie bloger wojskowy, Igor Girkin, stworzył "Klub Gniewnych Patriotów", który opublikował właśnie swój manifest - odnotowuje think tank z USA, Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Na oficjalnym koncie "Klubu Gniewnych Patriotów" w serwisie Telegram pojawiają się prognozy dotyczące politycznych zmian na Kremlu w wyniku ukraińskiej kontrofensywy, co - jak pisze ISW - może być wyrazem obaw członków grupy co do dalszego przebiegu wojny.

Władimir Putin może zmierzać do zamrożenia konfliktu, by uniknąć mobilizacji przed wyborami prezydenckimi w 2024 roku

Grupa nagłaśnia wpis przywódcy rosyjskiego ruchu "Solidarności Obywatelskiej", Gieorgija Fedorowa, który stwierdził, iż sytuacja polityczna w Rosji w dużej mierze zależy od realiów na froncie. Według Fedorowa ostatnie oświadczenia twórcy Grupy Wagnera, Jewgienija Prigożyna ws. zakończenia "specjalnej operacji wojskowej" są wstępem do zamrożenia konfliktu na Ukrainie.

Fedorow uważa, że jeśli Rosja powstrzyma ukraińską kontrofensywę, wówczas Władimir Putin może zmierzać do zamrożenia konfliktu, by uniknąć mobilizacji przed wyborami prezydenckimi w 2024 roku. Fedorow przewiduje, że Rosja przedstawi odparcie ukraińskiej kontrofensywy jako swoje zwycięstwo i zintensyfikuje rekrutowanie ochotników, co pozwoli pozyskać wystarczającą liczbę żołnierzy kontraktowych, by utrzymać aktualną linię frontu.



Jeśli natomiast ukraińska kontrofensywa zakończy się sukcesem ukraińskiej armii, wówczas polityczna sytuacja na Kremlu - zdaniem Fedorowa - doprowadzi do głębszego konfliktu między różnymi kręgami władzy a Kreml przeprowadzi zmiany personalne. Jednocześnie Fedorow uważa, że system stworzony przez Władimira Putina jest w stanie wyeliminować wszystkie zagrożenia związane z próbami przejęcia władzy przez alternatywne siły.