"Przygotowywał się przez całe życie". Jak wyglądał 24 lutego w biurze Załużnego

- Kiedy wchodziłeś wcześniej do budynku Ministerstwa Obrony, było tam wiele stanowisk. Wszyscy dyżurni byli w mundurach. Kiedy ja przyjechałem około 5 rano 24-go lutego, wszyscy mieli na sobie kamizelki kuloodporne, hełmy i karabiny maszynowe. Innymi słowy, byli ubrani w pełny sprzęt bojowy. To było od razu uderzające. Natychmiast zaczęły rosnąć worki, z których robiono umocnienia i stanowiska bojowe - wspomina ukraiński minister obrony.

Reklama

Reznikow relacjonuje również, jak w pierwszych godzinach rosyjskiej inwazji działaniami obronnymi kierowano już w biurze generała Walerija Załużnego.

- Otrzymywaliśmy meldunki od odpowiednich dowódców w różnych rejonach: co się dzieje, gdzie i w jakim kierunku. Kiedy otrzymywaliśmy meldunki, dawaliśmy odpowiedź. Oni meldowali: "To i to się dzieje, robimy to i to". Ok. Jeżeli Zełużny widział, że np. potrzebne jest wsparcie artyleryjskie, albo że nadchodzi kolumna, to dzwonił do osoby odpowiedzialnej za artylerię. Mówił: "Czy możecie zapewnić uderzenie?". "Tak, proszę wezwać". Było prawdziwe dowodzenie oddziałami na bieżąco - powiedział.