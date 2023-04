Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 405 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski zapowiada, że Rosja zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za zbrodnie, których dopuszcza się na Ukrainie.

W apelu do mediów płk Ihnat pisze, żeby "przestać manipulować nagłówkami, formułując bezpodstawne 'informacje o zwycięstwie'", w kontekście przekazania polskich i słowackich myśliwców MiG-29 "dzięki, którym (...) możliwe będzie wyposażenie trzech brygad myśliwców".

Reklama

"Skąd wzięła się liczba 72?!" - pyta płk Ihnat. Słowacja miała przekazać Ukrainie 13 myśliwców MiG-29, Polska - kilka takich maszyn.



"Po raz 100 500 informuje: Siły Powietrzne mają pięć brygad myśliwców, trzy z nich wyposażone w myśliwce MiG-29. Przekazanie polskich i słowackich myśliwców MiG-29 częściowo wzmacnia możliwość lotnictwa myśliwskiego Ukrainy, ale nie rozwiązuje kwestii 'kontrofensywy', 'zwycięstwa', etc." - dodaje płk Ihnat.

Potrzebujemy nowoczesnych, wielozadaniowych samolotów posiadających szerszą gamę broni Płk Jurij Ihnat, rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy

Reklama

"Aby osiągnąć dominację w przestrzeni powietrznej i zwycięstwo, potrzebujemy nowoczesnych, wielozadaniowych samolotów posiadających szerszą gamę broni" - pisze rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy.

Dzień wcześniej płk Ihnat oświadczył, że "Ukraina potrzebuje wielozadaniowych samolotów F-16, myśliwce MiG-29, które otrzymuje od Polski i Słowacji, są przestarzałe i mają słabe parametry techniczne".

Ihnat powiedział, że samoloty MiG-29, które Ukraina otrzymuje od Polski i Słowacji, poprawiają możliwości ukraińskich Sił Powietrznych, ale są przestarzałe i mają słabe parametry techniczne. Zdaniem rzecznika, Ukraina pilnie potrzebuje F-16, które przeszły kilka etapów modernizacji.

- F-16, który jest w tym samym wieku co MiG-29, przeszedł kilka etapów głębokiej modernizacji. Obejmuje to wymianę głównego wyposażenia - podkreślił Ihnat wspominając w tym kontekście o wymianie radaru pokładowego oraz o "szerokiej gamie uzbrojenia", w tym pociskach kierowanych, dzięki którym można uderzać w cele powietrzne, naziemne i nawodne. - Dlatego potrzebujemy takiego wielozadaniowego samolotu. MiG-29, który przekazują nam nasi partnerzy, tego nie ma. Tam miała miejsce mała modernizacja systemu łączności, systemu nawigacji, systemu swój-obcy i to wszystko. Ale rozumiemy, że to pierwszy krok i dziękujemy naszym partnerom za takie wsparcie - powiedział rzecznik.