Pieskow był pytany o fragment nowej koncepcji polityki zagranicznej Rosji, zaprezentowanej w piątek, który mówi o użyciu rosyjskich Sił Zbrojnych do "odparcia lub przeciwdziałania atakowi zbrojnemu na Rosję i jej sojuszników".

Cytowany przez rosyjskie agencje minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow powiedział, że nowa koncepcja polityki zagranicznej Rosji przewiduje możliwość użycia przez ten kraj sił zbrojnych do zapobieżenia atakowi na Rosję i jej sojuszników. - Koncepcja przewiduje możliwość podjęcia działań symetrycznych i asymetrycznych w odpowiedzi na nieprzyjazne działania przeciwko Rosji - oświadczył. - Wprowadzana jest teza o użyciu Sił Zbrojnych do odparcia lub zapobieżenia zbrojnej napaści na Rosję i jej sojuszników. Tym samym jednoznacznie deklarujemy, że będziemy bronić prawa narodu rosyjskiego do istnienia i swobodnego rozwoju - dodał Ławrow.

Czytaj więcej Polityka Putin zatwierdził nową koncepcję polityki zagranicznej Rosji Prezydent Władimir Putin zatwierdził dekretem nową koncepcję polityki zagranicznej Rosji. Dokument określa priorytety rosyjskiej dyplomacji, jest w nim mowa m.in. o polityce wobec państw Zachodu.

Pieskow pytany o takie prewencyjne uderzenie przekonywał, że "praktyka stosowania prewencyjnych (uderzeń) jest szeroko stosowana przez wiele krajów świata".

- Po pierwsze, mowa o państwach kolektywnego Zachodu. A rozwój wydarzeń, w tym agresywny rozwój wydarzeń wokół nas, czyni koniecznym, byśmy też mieli takie prawo - stwierdził rzecznik Kremla.

Wprowadzana jest teza o użyciu Sił Zbrojnych do odparcia lub zapobieżenia zbrojnej napaści na Rosję i jej sojuszników Siergiej Ławrow, szef MSZ Rosji

Jak dodał koncepcja polityki zagranicznej została "zaktualizowana w świetle nowych realiów".



Rosja 24 lutego 2022 roku dokonała jednostronnej, niesprowokowanej napaści na Ukrainę i od ponad roku prowadzi z nią pełnowymiarową wojnę. Zachód wspiera Ukrainę militarnie, przekazując jej pomoc wojskową - w tym m.in. ciężkie czołgi, zestawy przeciwlotnicze, artylerię, a ostatnio również poradzieckie myśliwce. Rosja uważa to za bezpośrednie zaangażowanie Zachodu w wojnę.