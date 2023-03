Około 800 000 studentów i pracowników, tylko w piątek, w całym kraju wyraziło chęć zaciągnięcia się lub ponownego wstąpienia do wojska, aby przeciwdziałać Stanom Zjednoczonym - podała gazeta "Rodong Sinmun".

"Entuzjazm młodych ludzi do wstępowania do armii jest demonstracją nieugiętej woli młodego pokolenia, aby bezlitośnie zmieść szaleńców wojennych podejmujących ostatnie wysiłki w celu wyeliminowania naszego cennego socjalistycznego kraju i osiągnąć zjednoczenie narodowe bez porażki. To także wyraźny przejaw ich żarliwego patriotyzmu" - tłumaczy dziennik.

Informacje te pojawiły się po tym, jak w czwartek Korea Północna wystrzeliła swój międzykontynentalny pocisk balistyczny (ICBM) Hwasong-17 w odpowiedzi na trwające wspólne ćwiczenia wojskowe Korei Południowej i USA.

Korea Północna wystrzeliła ICBM w morze między Półwyspem Koreańskim a Japonią w czwartek, na godziny przed tym, jak prezydent Korei Południowej poleciał do Tokio na szczyt, na którym omawiano sposoby przeciwstawiania się działaniom Korei Północnej.

Siły południowokoreańskie i amerykańskie rozpoczęły w poniedziałek 11 dni wspólnych ćwiczeń, nazwanych "Freedom Shield 23". To największe wspólne manewry od 2017 roku.

Kim Dzong Un oskarżył oba kraje o nasilanie napięć w regionie.