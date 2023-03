Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 387 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Resort obrony Rosji podaje, że załogi rosyjskich czołgów T-90M uczą się zwalczania zachodnich czołgów.

Piloci otrzymali odznaczenia za "przeciwdziałanie naruszenia przez amerykański bezzałogowy statek powietrzny MQ-9 granic strefy" tymczasowego zakazu lotów "ustanowioną w przestrzeni powietrznej w związku z prowadzeniem specjalnej operacji wojskowej (tak władze Rosji określają wojnę na Ukrainie - red.)".

Ministerstwo obrony Rosji podkreśliło, że o granicach strefy poinformowano wszystkich użytkowników międzynarodowej przestrzeni powietrznej i opublikowano je "zgodnie z międzynarodowymi standardami".

Czytaj więcej Świat Zderzenie rosyjskiego myśliwca z amerykańskim dronem. Ujawniono nagranie Siły Powietrzne USA opublikowały nagranie, na którym widać moment uderzenia rosyjskiego myśliwca Su-27 w amerykański dron MQ-9 Reaper. Do incydentu doszło nad Morzem Czarnym.

Jak doszło do strącenia amerykańskiego drona MQ-9 Reaper nad Morzem Czarnym?

We wtorek rano, w wyniku kolizji z rosyjskim myśliwcem Su-27, nad Morzem Czarnym strącony został amerykański bezzałogowy statek powietrzny, MQ-9 Reaper. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa przy Białym Domu, John Kirby, zapowiedział wkrótce później działania mające na celu "ochronę interesów USA", jeśli chodzi o strąconego drona.

Dzień później Kirby przyznał, że dron mógł spocząć tak głęboko na dnie Morza Czarnego, że jego wydobycie nie będzie możliwe. Stany Zjednoczone nie mają obecnie żadnego okrętu na wodach Morza Czarnego.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Czy Rosjanie spróbują wyłowić szczątki drona z USA? Odpowiedź na pytanie o to czy wydobywać szczątki drona MQ-9 Reaper z dna Morza Czarnego należy do prerogatyw armii, jeśli uznają to za niezbędne, zrobią to - oświadczył rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow.

O to, czy Rosja będzie starać się wydobyć drona z dna Morza Czarnego pytany był w czwartek rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow.

- To prerogatywa armii. Jeśli uznają to za niezbędne dla naszych interesów i dla naszego bezpieczeństwa, zrobią to. Ale, raz jeszcze, nie wiem dokładnie o planach armii - odparł odsyłając pytającego o to dziennikarza do resortu obrony Rosji.

Dowództwo Sił Powietrznych USA opublikowało w czwartek nagranie ilustrujące cały incydent.



Dron MQ-9 Reaper. Co to za maszyna?

MQ-9 Reaper to obecnie flagowa maszyna amerykańskich sił powietrznych klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance). Sprzęt niezwykle charakterystyczny i dla wielu osób, głównie za sprawą amerykańskich produkcji filmowych, będący wręcz synonimem bojowego bezzałogowca tej klasy.

Czytaj więcej Przemysł Obronny MQ-9 Reaper. Flagowy bezzałogowiec Sił Powietrznych USA Rosyjskie myśliwce Su-27 przechwyciły nad Morzem Czarnym amerykańskiego bezzałogowca klasy MALE General Atomics MQ-9 Reaper. Co to za maszyna i jakie są jej zdolności?

MQ-9 Reaper wszedł do służby w 2007 r. jako rozwinięcie wykorzystywanej ówcześnie konstrukcji MQ-1 Predator. W porównaniu z poprzednikiem bezzałogowiec odznaczał się przede wszystkim większym udźwigiem oraz większym zasięgiem, co sprawiało, że był bardziej elastyczny oraz zdolny do wykonywania znacznie większej liczby różnych misji. Z rozpiętością skrzydeł wynoszącą 20 m, długością kadłuba 11 m i wysokością 3,8 m bliżej mu do małych samolotów, niż do większości bezzałogowców.

Masa własna maszyny wynosi 223 kg, a startowa 4760 kg. Napęd MQ-9 Reaper stanowi silnik 900 KM Honeywell TPE331-10 ze śmigłem pchającym, który zapewnia mu całkiem imponujące osiągi. Do najważniejszych są możliwości w zakresie przenoszonego uzbrojenia. MQ-9 Reaper posiada łącznie siedem punktów podwieszeń, na które można zamontować pociski i bomby o łącznej masie 1750 kg.