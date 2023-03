Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 370 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ponawia apel o nowoczesne samoloty bojowe dla Ukrainy.

- Rosja próbuje otoczyć miasto i używa do tego swoich najlepszych oddziałów, najwyraźniej najlepiej wyszkolonych i najbardziej doświadczonych - powiedział doradca ekonomiczny prezydenta Aleksander Rodniański, odnosząc się do najemników z Grupy Wagnera.

Doradca dodał, że wojsko oczywiście rozważy wszystkie opcje.

- Do tej pory utrzymywali miasto, ale jeśli zajdzie taka potrzeba, strategicznie się wycofają, ponieważ nie zamierzamy poświęcać wszystkich naszych ludzi na darmo – powiedział Rodniański w rozmowie z CNN.

Dodał. że decyzja co do dalszych działań należy do armii. - Gdybyśmy się wycofali, niekoniecznie oznaczałoby to, że Rosjanie byliby w stanie bardzo szybko posuwać się naprzód – powiedział Rodniański, dodając, że kontrofensywa Ukrainy jest "tuż za rogiem".