Pożar rozpoczął się około 2 rano przy ulicy Industrialnej, gdzie znajduje się rafineria ropy naftowej Rosneft.

Mieszkańcy relacjonują, że słyszeli dwa wybuchy na terytorium składu ropy w odstępie kilku sekund. Według niepotwierdzonych informacji ataku dokonano z wykorzystaniem dwóch niezidentyfikowanych obiektów latających.

Uszkodzony został jeden z budynków, a w pobliżu znaleziono dwa kratery o głębokości półtora metra. Kanały w serwisie Telegram - Baza i Shot również twierdzą, że skład ropy został zaatakowany przez drony wypełnione materiałami wybuchowymi, które spadły 100 metrów od magazynu ropy. Źródło RIA Novosti w służbach ratowniczych powiedziało, że dron został "zauważony w pobliżu składu ropy". Władze nie skomentowały tej informacji.

Biuro burmistrza Tuapse ogłosił, że pożar był w budynku gospodarczym, a powierzchnia pożaru wynosiła co najmniej 200 metrów kwadratowych. Do godziny 3 rano ogień został ugaszony.

Administracja miasta Tuapse, a także służba prasowa regionalnego biura Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych podały, że pożar nie objął zbiorników z ropą, nie doszło do rozlewu ropy i nie było ofiar.

Władze Tuapse wezwały mieszkańców, by "nie rozpowszechniali fałszywych informacji", gdyż za to przewidziana jest odpowiedzialność karna. Biuro burmistrza dodało, że "nie ma powodów do niepokoju".