24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.

"Rzeczpospolita": Co się wydarzyło w niedzielę wieczorem na lotnisku wojskowym w Miczuliszczach pod Mińskiem?

Aliaksandr Azarau: Zostały wykorzystane drony, które spowodowały dwa wybuchy. Jeden wybuch w centralnej części samolotu (A-50), drugi w przedniej. Zostało uszkodzone wyposażenie, w tym również talerz skanujący przestrzeń. Według naszych informacji po takich uszkodzeniach samolot już nie powinien polecieć.

Dlaczego na celowniku znalazł się właśnie rosyjski samolot A-50?

To najważniejszy samolot w rosyjskiej flocie powietrznej. Skanuje sytuację nad Dnieprem i kieruje uderzeniami rakietowymi. Gdy startuje, startują też rosyjskie bombowce z rakietami Kindżał, którym A-50 wskazuje cele.

Jaki stawia pan sobie cel?

Białoruś jest okupowana przez wojsko rosyjskie. (Aleksandr) Łukaszenko sprzedał nasz kraj Putinowi. Białorusini walczą więc o swoją niepodległość, o swoją ojczyznę. Trwa wojna.

Musimy walczyć, nic innego nam nie pozostaje Aliaksandr Azarau, lider białoruskiej organizacji antyrządowej BYPOL

Czyli nie wierzy pan w pokojowe przemiany demokratyczne na Białorusi? Okrągły stół?

Pokojowe przemiany? To śmieszne. Chyba, że siłą zmusimy Łukaszenkę, by usiąść do stołu. Innych opcji nie ma. Dzisiaj najważniejszym celem KGB Białorusi jest to, by opozycja nie miała skrzydła siłowego. Chcą pozbawić opozycję struktur siłowych. Musimy walczyć, nic innego nam nie pozostaje. Chcielibyśmy przemian pokojowych, ale przygotowujemy się na najgorsze.

Cała rozmowa ukaże się we wtorkowym wydaniu "Rzeczpospolitej" i na stronie rp.pl