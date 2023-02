- Rosja zaczęła wojnę przeciwko Ukrainie. To nie jest atak, którego oczekiwaliśmy w Donbasie. Ludzie są przerażeni, ponieważ nikt nie oczekiwał, że w XXI wieku może dojść do wojny w centrum Europy - mówił w RMF FM ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca. Dodał, że Władimir Putin to zbrodniarz wojenny. Nie wykluczył, że do Polski trafi fala uchodźców z Ukrainy.