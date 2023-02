JDAM-ER to zmodyfikowana wersja JDAM – systemu, który przymocowuje się do standardowych, niekierowanych bomb o wadze od 220 do ponad 900 kilogramów, aby przekształcić je w broń precyzyjnego rażenia. ER oznacza wydłużony zasięg (ang. extended range).

Jak pisze agencja Bloomberga, przekazanie Ukrainie systemu JDAM-ER jest efektem współpracy sił zbrojnych USA oraz Australii.

Broń wykorzystywana jest przede wszystkim przez lotnictwo oraz marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych. Dotychczas USA sprzedały ją do ponad 26 krajów na świecie.

Jak poinformował Bloomberg, 20 stycznia Boeing otrzymał od amerykańskich sił powietrznych zamówienie w ramach obowiązującego kontraktu na produkcję JDAM-ER, opiewające na kwotę 40,5 miliona dolarów. Termin wykonania zlecenia to 30 czerwca bieżącego roku.