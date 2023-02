Niemcy podpisały w tym miesiącu z Rheinmetall umowy na wznowienie produkcji amunicji do samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard, które zaczęły dostarczać na Ukrainę latem ubiegłego roku.

Dyrektor generalny koncernu Armin Papperger powiedział dziennikarzom po wizycie z ministrem obrony Niemiec Borisem Pistoriusem w zakładzie produkcji broni w Unterluess, w zachodnich Niemczech, że jego firma "podwoiła zdolności produkcyjne, w niektórych sektorach nawet je potroiła".

Papperger powiedział również, że dwadzieścia wozów bojowych Marder będzie gotowych do dostarczenia na Ukrainę do końca marca.

Minister obrony Pistorius przekazał, że rząd niemiecki dostarcza to, co Niemcy mają i będą dostarczać to, co może być produkowane w najbliższych miesiącach, ale produkcja nowoczesnych czołgów może trwać "około dwóch do dwóch i pół roku" od czasu, gdy jest zamówiony.

Jak podał niemiecki rząd federalny, do połowy lutego Berlin dostarczył Ukrainie już 32 działa Gepard, w tym około 6 tys. sztuk amunicji.

Niemiecki sprzęt miał skutecznie przeciwdziałać na rosyjskie ataki z wykorzystaniem irańskich dronów kamikadze, których Rosjanie używali do atakowania ukraińskiej infrastruktury.