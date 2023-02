Jak poinformował w poniedziałek "The Washington Post", informacje te znalazły się w odtajnionych już notatkach informacyjnych Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które zostały przekazane administracji nowego prezydenta.

Każda z notatek poświęcona była konkretnemu krajowi lub obszarowi polityki zagranicznej, zawierała analizę dla nowego zespołu, co zrobiła administracja Busha i jakie przewiduje przyszłe działania. Notatki zebrano w książce "Hand-Off: The Foreign Policy George W. Bush Passed to Barack Obama".

„Próby Rosji zakwestionowania integralności terytorialnej Ukrainy, zwłaszcza na Krymie, który jest w 59 proc. etnicznie rosyjski i gdzie stacjonuje rosyjska Flota Czarnomorska, muszą zostać powstrzymane” – ostrzegła jedna z notatek pięć lat przed aneksją Półwyspu Krymskiego przez wojska rosyjskie i 13 lata przed pełną inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

W tej samej notatce stwierdzono, że Federacja Rosyjska „wykorzysta zależność Europy od rosyjskich nośników energii” i użyje środki polityczne „do wbicia klina między Stany Zjednoczone i Europę”.

Z notatek wynika, że politycy obu amerykańskich partii mieli wtedy jeszcze nadzieję na konstruktywne stosunki z Federacją Rosyjską i Chinami. W notatce poświęconej Rosji stwierdzono, że „strategia osobistej dyplomacji Busha odniosła sukces na wczesnym etapie”, ale stosunki „pogorszyły się” po rosyjskiej inwazji na Gruzję w 2008 roku. Notatka zawierała ostrzeżenie dotyczące przyszłych ambicji Rosji w tej sferze.

The Washington Post zauważa, że zmiana władzy prezydenckiej miała miejsce w trudnym dla Stanów Zjednoczonych momencie, kiedy w trakcie kryzysu finansowego musiały one radzić sobie z innymi problemami zewnętrznymi, przede wszystkim w Iraku. Jednocześnie, pomimo krytyki polityki Busha przez Obamę, że podczas przekazywania władzy zespoły obydwu prezydentów pracowały niezwykle zgodnie.

"Notatki te zostały opracowane, aby przekazać nowej administracji wszystko, co musiała wiedzieć o najważniejszych kwestiach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego, przed którymi stanie. Napisaliśmy wprost gdzie odnieśliśmy sukces, a gdzie ponieśliśmy porażkę – i jaka praca pozostaje do wykonania” – napisał Bush we wstępie do książki.