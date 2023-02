Sąd nie ma uprawnień prawnych, ale prokuratorzy zapowiedzieli, że przedstawią dowody na to, że Putin popełnił zbrodnię agresji, nakazując inwazję prawie rok temu, rozpętując wyniszczającą wojnę, która zabiła tysiące ludzi i pozostawiła miasta w gruzach.

- To zbrodnia, która należy do annałów hańby. To przestępstwo, które wymaga odpowiedzialności – powiedział Drew White, kanadyjski prawnik pełniący funkcję jednego z oskarżycieli.

Chociaż Międzynarodowy Trybunał Karny wszczął śledztwo w sprawie zbrodni popełnionych na Ukrainie, nie ma kompetencji do ścigania przywódców Rosji za agresję.

Rośnie jednak presja międzynarodowa, aby powołać specjalny trybunał do ścigania tej zbrodni. Legislatura Unii Europejskiej przyjęła w styczniu niewiążącą rezolucję wzywającą państwa członkowskie do „bliskiej współpracy z Ukrainą w celu poszukiwania i budowania poparcia politycznego w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ i innych forach międzynarodowych za zbrodnię agresji na Ukrainie”.

Holandia, w której działa kilka międzynarodowych trybunałów, zaproponowała, że będzie gościć sąd.

Sąd ludowy jest inicjatywą organizacji Cinema for Peace, ukraińskiego Centrum Wolności Obywatelskich i Bena Ferencza, 102-letniego prawnika, który jest ostatnim żyjącym prokuratorem z powojennych procesów norymberskich najwyższych przywódców nazistowskich

Przesłuchania rozpoczęły się w Hadze dwa dni po tym, jak wiceprezydent USA Kamala Harris powiedziała, że Waszyngton ustalił, iż siły rosyjskie na Ukrainie popełniły zbrodnie przeciwko ludzkości i nalega, aby sprawcy zostali postawieni przed wymiarem sprawiedliwości.

W poniedziałek, pierwszym dniu przesłuchań, który zbiegł się z niezapowiedzianą wizyta prezydenta Joe Bidena w Kijowie, w Hadze zeznawała m.in. ukraińska dziennikarka Angela Słobodzian, która powiedziała zespołowi złożonemu z trzech sędziów, że była w Chersoniu, kiedy rosyjskie siły wkroczyły „strzelając do wszystkiego, co się rusza”

Sąd ma ogłosić wyrok w piątek, w rocznicę inwazji Rosji.

Putin został wezwany do udziału w przesłuchaniu, ale organizatorzy nie otrzymali odpowiedzi z ambasady Rosji w Hadze.